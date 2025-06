Il Napoli molla David: il motivo della scelta, ha inciso anche Antonio Conte

Una svolta netta, che porta il segno inconfondibile di Antonio Conte. Il Napoli volta pagina sul mercato e lo fa abbandonando una delle piste più calde degli ultimi mesi: Jonathan David non sarà il nuovo attaccante azzurro. Una scelta che non nasce da un’improvvisa retromarcia societaria, ma da un cambio di voluto e guidato dall’allenatore.

Si allontana David, il Napoli vuole puntare su un altro profilo

Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, spiegando come la frenata nella trattativa per il centravanti canadese del Lille sia coincisa con il consolidarsi del rapporto tra Conte e il Napoli, dopo settimane di contatti e trattative. L’allenatore salentino, una volta al centro del progetto, ha dettato le sue condizioni: l’attaccante da affiancare a Romelu Lukaku dovrà rispondere a caratteristiche ben precise, molto diverse da quelle di David.

In quest’ottica va letta anche la scelta di sondare profili alternativi, come quello di Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma, che meglio incarnano il tipo di giocatore richiesto da Conte. Ma il nome, in fondo, è secondario. Quel che conta è il segnale: il Napoli ha cambiato pelle, e con Conte in panchina, anche il mercato segue nuove logiche. Addio a David, dunque. Il futuro dell’attacco azzurro sarà all’insegna della fisicità e della lotta.