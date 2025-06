ULTIM’ORA/ David risponde: “Futuro al Napoli? Ecco cosa penso”

Intervistato dal The Atlantic, l’attaccante Jonathan David ha parlato del suo futuro e di alcuni club a cui è stato accostato. Tra questi c’è anche il Napoli, a domanda precisa, il canadese elogia il lavoro di Antonio Conte e crede nell’apertura di un ciclo.

David sul suo futuro, ecco la risposta alla domanda sul Napoli

“Futuro al Napoli? È un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere la Serie A solo un anno e poi fermarsi. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League”.

David, infatti, ha spiegato che vuole lottare per i trofei visto che in Francia: “Col Psg è molto difficile”. “Mi piacerebbe lottare e voglio una squadra competitiva, ambiziosa”. E ancora: “Quando guardo la Premier, lì i ritmi sono diversi, ma in Serie A c’è più tattica. E’ come una partita a scacchi”. Sul futuro: “Siamo pronti a tutto e so che ovunque vada bisognerà gestire la pressione”.