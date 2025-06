Napoli-De Bruyne, c’è la nuova data per le visite mediche: ecco quando si svolgeranno

Si avvicina a grandi falcate il “De Bruyne-day” in casa Napoli. Il belga settimana prossima come riportato dal Corriere del Mezzogiorno farà le visite mediche con gli azzurri e poi sarà a tutti gli effetti un calciatore di Antonio Conte.

Sul calciatore ha parlato anche lo stesso De Laurentiis nella conferenza di ieri, confermando la trattativa in chiusura. L’attesa è tutta per le visite mediche, dopo le partite col Belgio, il centrocampista volerà in Italia per sostenerle. Per poi conoscere Conte e tutto il gruppo squadra, prima del meritato riposo.

La nuova data per le visite mediche di De Bruyne, il Napoli lo aspetta

“La settimana prossima sono in programma le visite mediche, al rientro dagli impegni con il Belgio. De Laurentiis ha confermato lo stato avanzato della trattativa con il campione belga ex Manchester City: ci sono due sponsor d’eccezione, i connazionali Lukaku e Mertens”.