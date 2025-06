Caso Osimhen, prima accetta l’Al-Hilal e poi decide di rifiutare: il motivo

Una “folle domenica”, quella che potremo definire per Victor Osimhen. Il nigeriano era pronto a firmare con l’Al-Hilal e giocare il Mondiale per Club con la squadra di Simone Inzaghi. Ma l’ennesimo colpo di scena provocato dal calciatore, ha mandato tutto all’aria, con il trasferimento che “da fatto” diventa “in dubbio”.

Sull’episodio ne ha parlato la Gazzetta dello Sport che ha ripercorso tutte le tappe della folle domenica di Victor Osimhen.

Osimhen ci ripensa e rimanda il trasferimento all’Al-Hilal: il motivo della scelta

“Osimhen ha deciso (per il momento) che per diventare sceicchi del calcio c’è tempo, è ancora presto a ventisei anni, ci sarà eventualmente una stagione per andare ad immergersi dentro una bolla di platino e però con prospettive ritenute attualmente limitate.

L’Al-Hilal è arrivato dove nessuno avrebbe sospettato potesse accadere, nonostante la ricchezza dei propri possedimenti: 75 milioni al Napoli, cash, come da clausola, e (quasi) 40 al nigeriano, che se ne è stato a Lagos tranquillamente, nel proprio mondo, a riflettere o forse no. Perché l’apertura al rilancio che sembrava si potesse cogliere nel desiderio di trattare, improvvisamente è crollato su riflessioni che l’hanno spinto ad aspettare l’Europa“