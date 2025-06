Napoli-De Bruyne, il belga ha un contratto di 80 pagine da firmare: il retroscena

Continua l’attesa per la firma di Kevin De Bruyne al Napoli. Il trequartista stasera giocherà con il suo Belgio prima di potersi considerare “libero”. Nel mentre il Mattino racconta di un particolare retroscena sul suo contratto.

Sale l’attesa per il giorno dell’annuncio, c’è però tranquillità, visto le parole di De Laurentiis che ha “quasi” annunciato il colpo a più riprese in vari momenti delle ultime settimane.

Continua la trattativa tra il Napoli e De Bruyne. Spunta un particolare

“Neppure domani a Roma a fare le visite mediche e apporre la firma al lungo contratto di circa 80 pagine con il Napoli”. Il quotidiano spiega come ci siano ancora un po’ di questioni da risolvere ci sono ancora, ma la sicurezza di De Laurentiis lascia pochi dubbi sul fatto che prima o poi arriverà l’annuncio.

Intanto stasera il 34enne scende in campo a Bruxelles con il Belgio: Garcia è stato molto criticato per averlo fatto riposare nel secondo tempo del match con la Macedonia del Nord ma oggi con il Galles sarà ancora titolare. Ma domani non è atteso a Villa Stuart, dove invece ci sarà il primo colpo del nuovo Napoli: Luca Marianucci“.