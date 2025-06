Svolta Osimhen: il vice-presidente del Galatasaray fa un importante annuncio

Dalla Turchia arrivano le parole del vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu. Il caso Osimhen diventa giorno dopo giorno sempre più grande, e ad AS il dirigente annuncia una grossa novità sul nigeriano.

Osimhen resta al Galatasaray? La società turca risponde

“Morata è un nostro giocatore in prestito e continuerà il suo contratto con il Galatasaray. Era a Yenikapi, dove si è celebrato il titolo. Ma ha avuto un piccolo problema con suo figlio e se n’è andato per evitare ulteriori problemi. Questo tipo di discussioni non ha valore. Ha festeggiato il campionato anche sui suoi social. È uno dei nostri giocatori più importanti”.

“Quando ci hanno proposto Osimhen – ha dichiarato Hatipoglu -, non avevamo bisogno di un attaccante, ma il nome proposto era Osimhen. Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”, le parole riportate dal quotidiano AS.