Anguissa, il Napoli rifiuta l’offerta del Besiktas: il motivo e le cifre

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore sarebbe stato il Besiktas a farsi avanti con decisione per il centrocampista camerunese. Il club turco avrebbe presentato un’offerta di circa 10 milioni di euro al Napoli, nella speranza di aprire una trattativa concreta. Tuttavia, la risposta della società partenopea non ha lasciato spazio a interpretazioni: proposta rispedita al mittente, poiché la valutazione fatta da De Laurentiis e il suo entourage è ben più alta.

Anguissa, dal canto suo, sembrerebbe desideroso di cambiare aria e vivere un’esperienza in un altro campionato. Una scelta dettata, secondo Moretto, anche da motivazioni personali. Nonostante questo, il Napoli non appare intenzionato a svendere uno dei suoi elementi chiave, protagonista negli ultimi anni con prestazioni solide e costanti in mediana.

Moretto parla di Anguissa, il motivo del rifiuto del Napoli al Besiktas

“Nelle ultime ore si è fatto avanti il Besiktas, la squadra turca ha offerto circa 10 milioni di euro al Napoli, che però di fatto ha rispedito al mittente questa proposta, dato che chiede molto di più. Anguissa vorrebbe provare un’esperienza in un altro campionato, lontano da Napoli, per motivi personali ma vedremo se tutte le parti troveranno un accordo che favorisca un po’ tutti”.