Napoli pazza di De Bruyne: “Qualcuno ha chiesto che indossi il numero 10”

La De Bruyne-mania è esplosa come prevedibile nelle ultime ore. L’annuncio dell’acquisto più importante degli ultimi vent’anni, ha mandato in visibilio il popolo azzurro.

Secondo La Repubblica, qualcuno si sarebbe addirittura spinto oltre:

“Il resto è marketing, con le magliette del nuovo idolo del Maradona già in vendita a 30 euro on line un minuto dopo la firma. Qualcuno ha già lanciato addirittura l’idea di gratificarlo con la numero 10 che fu di Diego, ritirata dal club da oltre un quarto di secolo. Is it real? Sì, è tutto vero”