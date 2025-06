Napoli, occhi su Grealish: il City apre alla cessione. Garnacho resta sullo sfondo

Dall’Inghilterra rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato che coinvolge il Napoli. Secondo quanto riportato dal The Sun, quotidiano britannico notoriamente vicino agli ambienti di Manchester, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Jack Grealish, fantasista del Manchester City, reduce da una stagione in chiaroscuro e deciso a rilanciarsi in vista dei Mondiali 2026.

Il retroscena, firmato dal giornalista Martin Blackburn, rivela che il Napoli sarebbe pronto a tentare l’assalto per il talento inglese, approfittando anche della recente esclusione dai convocati del City per il Mondiale per club da parte di Pep Guardiola. Una mossa che ha fatto rumore in Inghilterra e che ha aperto alla possibilità di una cessione già in estate.

Il Manchester City, secondo le fonti inglesi, avrebbe fissato il prezzo di Grealish a circa 45 milioni di sterline (poco più di 52 milioni di euro), cifra che attualmente nessun club di Premier League sembra disposto a investire. In patria si valuta solo un eventuale prestito con diritto di riscatto, formula che però non soddisfa il club di Guardiola.

Da qui l’inserimento del Napoli, che potrebbe approfittare della situazione per anticipare la concorrenza e garantire a Antonio Conte un rinforzo di qualità e esperienza internazionale.

Garnacho resta un’alternativa concreta

Nonostante l’interesse per Grealish, il club partenopeo non ha abbandonato del tutto la pista che porta ad Alejandro Garnacho, talento argentino classe 2004 del Manchester United.

Già accostato al Napoli durante la sessione invernale, Garnacho resta un obiettivo complicato: i Red Devils continuano a chiedere 70 milioni di euro, la stessa valutazione di gennaio, e il giocatore, al momento, sembra intenzionato a restare in Inghilterra, avendo già declinato anche la proposta del Bayer Leverkusen.