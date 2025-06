Gazzetta dello Sport annuncia: Napoli-Lucca ad un passo. Le cifre dell’affare

La Gazzetta dello Sport annuncia l’ipotetico prossimo colpo del Napoli. Si tratta di Lorenzo Lucca dell’Udinese, in azzurro sarà il vice Lukaku.

Lucca come vice Lukaku, il Napoli ha la sua nuova punta

“Un anno di corteggiamento può bastare. Forse ci siamo, è in arrivo l’ultima puntata. Napoli e Udinese hanno un nuovo incontro in programma in settimana per cercare un’intesa definitiva per il trasferimento di Lorenzo Lucca ai campioni d’Italia.

Una richiesta esplicita di Antonio Conte, caldeggiata vivamente dal ds Giovanni Manna. E che Aurelio De Laurentiis adesso può trasformare in rinforzo per il suo Napoli. Per il presente e per il futuro. Lucca ha tutto ciò che serve per essere il giusto alter-ego di Romelu Lukaku nel cuore dell’attacco: centimetri in abbondanza – 201 -, abilità nel legare il gioco, la giusta predisposizione ad attaccare la profondità alle spalle della difesa e anche quel sapersi sacrificare in fase di non possesso che è un must per gli attaccanti allenati da Conte.

E il giocatore ha già detto di sì alla soluzione Napoli, ovviamente lusingato dall’interesse del club azzurro. C’è da trovare l’intesa tra i club, col punto di incontro che potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Bonus più o bonus meno.

Lorenzo potrebbe firmare un contratto quinquennale che vedrebbe pure lievitare il suo salario, che oggi a Udine è di 250 mila euro netti a stagione. Il Napoli ragiona da grande, punta ad avere 22 titolari per essere protagonista in ogni competizione. Lucca è vicino, ora serve l’ultimo sprint: un altro piccolo sforzo per chiudere e brindare”.