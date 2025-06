Napoli-Lookman, c’è stato un contatto tra Percassi e De Laurentis: le ultime

Ci sono importanti novità sull’intrigo di mercato che vede Lookman al Napoli. Sulle ultime ne ha parlato Valter De Maggio a Radio Goal. De Laurentiis sogna il grande colpo e nelle ultime ore ha contattato direttamente Percassi, presidente degli orobici.

Lookman-Napoli non è solo una voce di mercato, le ultime

“Lookman? Ci sono contatti continui tra i due presidenti. Lookman piace ad Aurelio De Laurentiis in primis e poi a Manna e a Conte. Percassi e De Laurentiis si conoscono da tempo, si stimano e ci sono da mesi contatti e telefonate tra i due.

Con Gasperini in panchina l’operazione sarebbe stata più facile per il Napoli per i contrasti insanabili tra il tecnico ed il calciatore. L’arrivo di Juric ha un po’ rallentato l’operazione. Percassi resta fermo sui 60 milioni, ma Lookman va per i ventotto anni e il Napoli non è intenzionato a spendere cifre così alte. Poi c’è la Coppa d’Africa, sappiamo cosa pensi De Laurentiis di chi va a giocare la coppa. Il Napoli proverà a far scendere le richieste dell’Atalanta”.