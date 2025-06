Musah-Napoli c’è la frenata. L’entourage del giocatore svela il motivo

Sembrava quasi fatta per Musah, ma almeno per ora si registra un rallenatemento sulla pista. Sulle ultime ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Musah al Napoli, per ora non è fatta e sul tema è intervenuto il suo entourage.

Secondo altre voci invece, ad ADL e soci non è piaciuto il gioco a rialzo del Milan, che prima aveva accettato una cifra compresa tra 20 e 22 milioni, prima poi di rilanciare a 25. Nei prossimi giorni sicuramente si avrà una risposta definitiva, da entrambe le parti.

Musah al Napoli, momento di riflessione. Le parole dell’entourage

“Una conclusione più rapida, in via Aldo Rossi, sperano l’abbia la vicenda legata a Musah, a un passo dal trasferimento al Napoli. E invece l’operazione ha avuto un rallentamento: gli azzurri non vogliono andare oltre quota 25 compresi i bonus. Il Diavolo ne chiede qualcuno in più. Può saltare tutto? L’entourage dell’americano ha fiducia e anche i dirigenti rossoneri in fondo sperano che non ci siano sorprese”.