Napoli, tutto su Ndoye: l’offerta che gli azzurri presenteranno al Bologna

l calciomercato entra nel vivo e iniziano a delinearsi le strategie dei club italiani in vista della prossima stagione. Sul fronte degli esterni offensivi, il Bologna tiene aperta la porta a una possibile cessione di Dan Ndoye, ma soltanto alle proprie condizioni.

La valutazione del giocatore è fissata attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe essere parzialmente coperta attraverso l’inserimento di Alessandro Zanoli nella trattativa. Nulla da fare, invece, per Giacomo Raspadori, che non rientra nei piani dei felsinei come contropartita. Queste le parole della RAI in merito.

La RAI su Ndoye al Napoli, le ultime

“Per quanto riguarda gli esterni, è aperta la porta del Bologna per Dan Ndoye, ma solo a certe condizioni. La valutazione è di 40 milioni, con dentro magari Alessandro Zanoli, non Raspadori. Ngonge piace al Torino. Smentite di Atalanta e Napoli su Lookman. Ci arriva una smentita dall’entourage di Chiesa: il Napoli non ha ancora chiamato il Liverpool, che tra l’altro ci ribadisce che il calciatore va via a titolo definitivo e non in prestito“.