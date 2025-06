Rispunta sulla biografia social di De Bruyne il Manchester City: ecco il motivo

Un piccolo cambio che ha fatto molto rumore. Sui profili social di Kevin De Bruyne è ricomparso il Manchester City come squadra di appartenenza. Nessuna menzione al Napoli, almeno per ora. Una mossa che ha sorpreso e in alcuni casi spiazzato i tifosi azzurri, che nei giorni scorsi avevano accolto con entusiasmo la notizia del suo approdo in maglia partenopea. Ma dietro questo apparente passo indietro c’è una spiegazione semplice e, soprattutto, ufficiale.

Perché De Bruyne ha rimesso il Manchester City sui social? Il motivo

Come svelato oggi da la Repubblica, si tratta di una questione puramente formale: De Bruyne, infatti, è ancora a tutti gli effetti un calciatore del Manchester City fino al 30 giugno. Il contratto con il club inglese, sebbene in scadenza, è ancora in vigore. E per motivi di correttezza e forma, il belga ha scelto di aggiornare temporaneamente la propria bio social con il nome del suo attuale club.

Nulla cambia, però, sul fronte del trasferimento: Kevin De Bruyne è stato ufficializzato dal Napoli, e dal 1° luglio sarà un nuovo calciatore azzurro a tutti gli effetti. Nessun ripensamento, nessuna trattativa saltata. Il centrocampista belga è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Serie A, con il ritiro di Dimaro nel mirino: partirà con il gruppo a metà luglio, per iniziare a costruire con Antonio Conte il nuovo corso del Napoli.