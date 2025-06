ULTIM’ORA/ Di Marzio: “Darwin Nunez ha detto si alla destinazione Napoli”

Gianluca Di Marzio apre ad un nuovo e clamoroso retroscena di mercato. Secondo quanto detto dall’esperto di calciomercato, l’attaccante Darwin Nunez ha accettato la destinazione Napoli e nelle prossime ore inizierà la trattativa tra il club e il calciatore.

Darwin Nunez al Napoli? Ne parla Gianluca Di Marzio

“Dopo le ufficialità di De Bruyne e Marianucci, il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata con l’obiettivo di mettere a segno grandi colpi. In particolare i campioni d’Italia vogliono provare a migliorare tutti i reparti ma più nello specifico l’attacco, in modo da affiancare un grande nome a Lukaku”.

“Al momento sono Nunez e Lucca i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna: l’uruguaiano del Liverpool – per cui ci sono stati contatti – ha aperto alla destinazione, ma bisogna capire se l’operazione sarà fattibile”.

“Intanto, però, gli azzurri hanno bloccato Lucca, il quale aveva dato il proprio “sì” qualche giorno fa: serve in questo caso chiudere con l’Udinese”