ULTIM’ORA/ Napoli-Darwin Nunez, Romano annuncia: “Si procede spediti, accordo vicino”

Il Napoli non molla la pista che porta a Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, in uscita dal Liverpool, resta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo azzurro. A confermare il forte interesse del club partenopeo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, che su X ha parlato di “lavoro intenso” da parte del direttore sportivo Giovanni Manna, pronto a un nuovo round di colloqui con gli agenti del calciatore.

Secondo quanto riportato, infatti, il Napoli si prepara a incontrare nuovamente gli intermediari dell’ex Benfica già in questa settimana. L’obiettivo è chiaro: fare progressi concreti e provare ad accelerare i tempi per arrivare a un’intesa, sia con il giocatore sia con il Liverpool, che ha aperto alla cessione.

Romano parla di Darwin Nunez al Napoli, la trattativa procede spedita

“Nunez è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il Napoli tocca più profili per poi capire su quali affondare. Nelle prossime ore previsti contatti per l’uruguagio per provare ad avanzare nella trattativa ma l’accordo sembra essere molto vicino”, è stato aggiunto su Youtube.