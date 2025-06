La BBC esalta Napoli: “Sole, mare e lo splendore dello scudetto. Tutti vogliono andarci”

Il Napoli punta ancora sull’Inghilterra. Dopo gli acquisti di Scott McTominay, Billy Gilmour, Philip Billing e Kevin De Bruyne, il club partenopeo intensifica il proprio sguardo verso la Premier League, convinto che il mercato inglese possa offrire profili ideali per rilanciare la rosa. Lo conferma anche un approfondimento della BBC, che dedica un focus al progetto azzurro tra interviste e analisi.

“Sole, mare e scudetto”

La testata britannica descrive Napoli come una delle mete più ambite per i calciatori in cerca di un nuovo capitolo della carriera: “Sole, mare e una città che si crogiola nel trionfale splendore del suo recente scudetto. Napoli è una destinazione attraente per i giocatori facoltosi in cerca di una nuova esperienza quest’estate”, si legge nel servizio.

Un’occasione da sfruttare

Nel frattempo, mentre Juventus e Milan attraversano fasi complicate — i bianconeri impegnati in una ristrutturazione profonda, i rossoneri fuori dalle coppe europee — il Napoli prova ad approfittare della situazione per rafforzarsi. “Mentre i rivali si fermano, il Napoli cerca di capitalizzare”, sottolinea ancora la BBC.

Serie A, ritmo ideale per brillare

Secondo l’analisi, la Serie A rappresenta anche un contesto tattico favorevole per gli ex Premier League: ritmo meno intenso, gioco più ragionato e dunque terreno fertile per chi arriva da un campionato fisicamente più impegnativo. Un dettaglio tutt’altro che secondario per chi cerca rilancio e continuità.