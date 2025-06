Osimhen, il Galatasaray perde la pazienza: “Ci chiede sempre tempo, ma non ha offerte uguali”

Victor Osimhen sta facendo esasperare anche il Galatasaray. Il club turco sta provando in tutti i modi a convincere il calciatore a restare ad Istanbul, ma il nigeriano sembra essere ancora indeciso.

A chiarire la posizione della società è stato il vicepresidente Abdullah Kavukcu, intervenuto in conferenza stampa per aggiornare sulla trattativa.

“Osimhen deve decidere al più presto – ha dichiarato Kavukcu –. Ci chiede tempo, lo rispettiamo, ha una famiglia e delle valutazioni da fare. Ma il tempo scade. Abbiamo messo sul tavolo un’offerta più alta di tutte quelle arrivate finora da altri club europei. E al momento non stiamo trattando altri attaccanti, vogliamo solo lui”.

Il Galatasaray ha già avviato i contatti anche con il Napoli, forte della clausola da 75 milioni di euro valida per l’estero, condizione che rende Osimhen un profilo complesso ma non impossibile da raggiungere.

“Abbiamo parlato con il Napoli, ora tocca a lui – ha aggiunto il dirigente –. Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva a livello mondiale, non solo in Turchia. Serve pazienza, ma lavoriamo giorno e notte per chiudere”.