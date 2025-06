Sky lancia l’indiscrezione: “Il Napoli può prendere Ndoye più Sancho”

Luca Marchetti di Sky ha parlato delle ultime trattative di casa Napoli. Secondo il giornalista il doppio colpo Ndoye-Sancho per gli azzurri è tutt’altro che impossibile.

Ndoye e Sancho al Napoli? A Sky viene spiegato come

“Sancho: il Napoli ci lavora, però va capito quanto vuole il Manchester, perché l’inglese è in scadenza al 2026 ma lo United ha un’opzione unilaterale di prolungamento: questo vuol dire non solo che può darlo in prestito, ma anche che il valore ipotetico non si dimezza, come succede spesso con chi ha un solo anno di contrato, ed è il Manchester a fare il prezzo”

“Sancho potrebbe arrivare in prestito oneroso, come fu per il Chelsea? E’ una possibilità. Non è escluso che possano arrivare sia Sancho sia Ndoye, perché il Napoli deve prenderne due, ma sarà un gioco di incastri e bisognerà attendere cosa succederà con Darwin Nunez e Lorenzo Lucca per l’attacco, ma anche con il difensore. C’è da capire quanti soldi spendere in altri ruoli”.

“Sam Beukema e Trevoh Chalobah hanno dei prezzi diversi e bisogna chiarire se uno dei possa arrivare in prestito. Il Chelsea è abituato a dare i suoi giocatori a titolo temporaneo, ma va considerati che i prestiti vanno centellinati, perché sono limitati e non si può rischiare di arrivare a luglio-agosto con tutti gli slot esauriti. Le squadre preferiscono cedere a titolo definitivo, in questo momento”.