ULTIM’ORA/ Pedullà annuncia: “Ndoye viaggia verso Napoli. Il Bologna ha il sostituto”

La trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye entra nel vivo. Secondo le ultime indiscrezioni, i due club si incontreranno in giornata per provare a definire il trasferimento dell’esterno svizzero in azzurro. A guidare la manovra per il club partenopeo è Giovanni Manna, determinato a chiudere l’operazione il prima possibile per consegnare a Conte uno dei rinforzi richiesti sulle corsie offensive.

A conferma dell’intensità dei contatti, arriva l’indiscrezione di Alfredo Pedullà, secondo cui il Bologna si sarebbe già portato avanti con il lavoro, identificando il sostituto ideale di Ndoye: si tratta di Ruben van Bommel, giovane talento classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar e figlio d’arte.

Pedullà lancia l’esclusiva, Ndoye ad un passo dal Napoli

Il Bologna è letteralmente stregato da Ruben van Bommel, considerato il perfetto sostituto di Ndoye che viaggia verso il Napoli. Al punto che nelle ultime ore c’è stata una missione in Olanda per il classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar” scrive giornalista ed esperto di calciomercato”.

“La valutazione è sopra i 15 milioni più bonus, ma soprattutto non è una situazione semplice perché il ragazzo ha voglia di aspettare visto che ci sono altre proposte (in Italia c’è, come anticipato nei giorni scorsi, anche la Lazio). Per questo motivo il Bologna ha provato e sta provando a forzare…”