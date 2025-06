Mario Rui torna in Italia: con che squadra sta trattando

Dopo una lunga e vincente parentesi con la maglia del Napoli, Mario Rui potrebbe presto tornare a calcare i campi della Serie A. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset e telecronista di DAZN, il terzino sinistro portoghese è finito nel mirino di diversi club italiani, tra cui spicca con decisione il Cagliari.

Una suggestione che prende sempre più forma. Il Cagliari, dopo l’arrivo del nuovo DS Guido Angelozzi e le prime mosse sul mercato, è alla ricerca di profili di esperienza per rinforzare la rosa e guidare i più giovani. Mario Rui, classe 1991, rappresenta una soluzione ideale: è attualmente svincolato e si sta tenendo in forma in Portogallo, in attesa di una proposta concreta.

Mario Rui torna in Italia? C’è il Cagliari sull’ex Napoli

“Possibile ritorno in Italia per Mario Rui. L’ex terzino del Napoli, ora svincolato, ha avuto contatti con diversi club di A. Piace al Cagliari ma non solo”, ha scritto Accomando sui suoi canali ufficiali.