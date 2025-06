La Zecca di Stato firma la medaglia celebrativa del quarto scudetto: come comprarla online

Dopo aver omaggiato il terzo tricolore del 2023, la Zecca dello Stato dedica una nuova medaglia celebrativa al quarto scudetto conquistato dalla SSC Napoli, rendendo omaggio non solo alla squadra, ma anche alla città e al suo straordinario patrimonio storico.

Realizzata in argento 925‰, la medaglia si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 2.500 anni di storia di Napoli, che ricorreranno nel 2025. Il progetto artistico porta la firma dell’incisore Silvia Ciucci ed è stato realizzato in versione Fior di Conio, con un design che unisce l’identità sportiva del club partenopeo alla ricchezza culturale del suo territorio.

Sul fronte, spicca il logo ufficiale della SSC Napoli, impreziosito da inserimenti tricolori e dalla dicitura:

“SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2024 – 2025”.

Il retro è un vero e proprio omaggio alla città: un itinerario visivo attraverso i suoi simboli più iconici, dal Duomo di Santa Maria Assunta ai Decumani, dalla stilizzazione dell’Ampolla di San Gennaro e del Tesoro, fino ai celebri scorci di San Gregorio Armeno, al Cristo Velato e alla “via della musica”, via San Sebastiano. Dal Decumano centrale, emergono lo scudetto e il numero 4, chiaro riferimento al quarto titolo nazionale.

La medaglia sarà disponibile in prevendita online a partire dalle ore 11:00 del 24 giugno, sul sito ufficiale della Zecca dello Stato: https://www.shop.ipzs.it/it/napoli2025