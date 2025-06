Il Napoli pensa anche a Chiesa: contatti col Liverpool, la formula della trattativa

Arriva la prima offerta ufficiale del Napoli per Federico Chiesa. I dettagli

Il nome di Federico Chiesa continua a essere accostato al Napoli, e stavolta potrebbe esserci davvero qualcosa di concreto. L’esterno offensivo, reduce da una stagione deludente con la maglia del Liverpool, sembra intenzionato a cambiare aria, e la prospettiva di tornare in Italia, in un club ambizioso e guidato da Antonio Conte, lo stuzzica non poco.

Il Napoli non molla Chiesa, le ultime sulla trattativa

Un indizio importante arriva anche dai social: il giornalista Nicolò Schira ha rivelato su X (ex Twitter) che il club campano ha aperto i colloqui con il Liverpool per provare a strappare il giocatore in prestito con opzione di acquisto. Una formula che permetterebbe al Napoli di valutare l’impatto dell’attaccante senza un esborso immediato troppo oneroso.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, ma l’interesse del Napoli è concreto. E chissà che stavolta il lungo corteggiamento non possa finalmente trasformarsi in un matrimonio.