Sky annuncia: “Beukema ha chiesto al Bologna la cessione a Napoli”. Le ultimissime

Il Napoli ha messo nel mirino Sam Beukema per rinforzare il reparto difensivo, e il centrale olandese ha già fatto sapere di volere fortemente la maglia azzurra. Come riportato da Sky Sport, il classe 1998 ha espresso al Bologna la sua volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, chiedendo al club emiliano di agevolare la trattativa.

Beukema vuole solo il Napoli, il calciatore pressa il Bologna

Tuttavia, la strada è tutt’altro che in discesa. Il Bologna, inizialmente irremovibile sulla posizione di incedibilità, ha successivamente aperto uno spiraglio, ma a condizioni ben precise: per lasciar partire Beukema serviranno 35 milioni di euro. Una valutazione molto alta, che al momento rappresenta un ostacolo concreto per la dirigenza napoletana.

Nonostante la distanza tra domanda e offerta, i contatti tra i due club restano attivi. Il Napoli continua a monitorare la situazione con attenzione, pronto a farsi trovare pronto nel caso in cui il Bologna riveda le proprie pretese economiche. Dal canto suo, Beukema è determinato a compiere il salto in una piazza prestigiosa, e proverà a far valere la propria volontà per sbloccare l’affare.