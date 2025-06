Guardiola a De Bruyne: “Vai in una piazza speciale. Conte tra i migliori di tutti i tempi”

L’addio di Kevin De Bruyne al Manchester City segna la fine di un’era. Dopo anni di trionfi, magie in campo e leadership indiscussa, il centrocampista belga saluta la Premier League per iniziare una nuova avventura in Serie A, al Napoli di Antonio Conte.

Un passaggio epocale che non ha lasciato indifferente nemmeno Pep Guardiola, suo mentore e guida tecnica nei Citizens.

Dopo il successo del Manchester City contro la Juventus nel Mondiale per Club, il tecnico catalano ha voluto dedicare parole sentite al suo ormai ex giocatore:

“A Kevin voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo”, ha dichiarato ai microfoni di Mediaset.



“È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene. Va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi”, ha aggiunto Guardiola, riferendosi al club partenopeo e all’arrivo di Conte sulla panchina azzurra.

Il tecnico del City ha voluto anche sottolineare il rispetto nei confronti dell’allenatore salentino: “Conte riesce a fare sempre quello che deve fare. Auguro a Kevin il meglio, tantissima felicità”.

L’approdo di De Bruyne al Napoli rappresenta uno dei colpi più clamorosi del calciomercato recente, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per il segnale forte che la società azzurra vuole lanciare: tornare ai vertici, con ambizione e qualità.

Nel cuore dei tifosi del Manchester City resterà indelebile il ricordo di un calciatore straordinario, e nelle parole di Guardiola si legge tutto il peso di un distacco umano e professionale che segna profondamente il club inglese. Ora, per De Bruyne, si apre un nuovo capitolo nel cuore del calcio italiano, in una piazza calda e passionale come Napoli.