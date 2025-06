Orgoglio Napoli, è il club più sostenibile d’Europa: solo un’altra italiana nella top 10

La SSC Napoli si conferma una delle realtà più virtuose del calcio europeo, non solo per i risultati sportivi, ma anche per la gestione economica.

Secondo il report 2025 pubblicato da Off the Pitch, piattaforma specializzata in business intelligence nel mondo del calcio, il club partenopeo è in cima alla classifica europea per sostenibilità finanziaria, con un punteggio medio di 26,2.

Il ranking si basa su indicatori chiave come il margine operativo lordo, il ritorno sulle attività prima delle imposte e il margine di mantenimento – parametri pensati per premiare i club più solidi, efficienti e responsabili dal punto di vista economico.

Alle spalle del Napoli si collocano il Silkeborg (Danimarca) e il Molde (Norvegia), due realtà emergenti che precedono giganti del calcio europeo come Manchester City e Bayern Monaco. Nella top 10 figura anche un’altra italiana: la Fiorentina, che si piazza al settimo posto.

I 10 club più sostenibili d’Europa nel 2025 (fonte: Off the Pitch):

SSC Napoli Silkeborg (Danimarca) Molde (Norvegia) Manchester City (Inghilterra) Clermont Foot (Francia) Bayern Monaco (Germania) Fiorentina (Italia) Celtic (Scozia) Elche (Spagna) AGF Aarhus (Danimarca)

Un riconoscimento che conferma il modello Napoli: sostenibilità, equilibrio finanziario e competitività, anche contro i colossi del calcio europeo.