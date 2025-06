Skriniar al Napoli? Risponde l’agente: “Vi racconto la verità della trattativa”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar. Tante le domande su un approdo del calciatore in azzurro, ecco la risposta.

Skriniar al Napoli? Le parole dell’agente dello slovacco

Non è vero che non c’è feeling con l’allenatore del Psg, il tecnico ha fatto altre scelte che hanno portato ad un risultato straordinario tra l’altro. Quindi, è una questione di caratteristiche, l’allenatore predilige altri calciatori, ma non è una questione di feeling, non c’è mai stato scontro. Il ragazzo però ha voglia di giocare ed è ancora nel pieno della una carriera. Skriniar non è andato al Mondiale col Psg, non è l’unico, ma è chiaro che ci stiamo guardando intorno, lasceremo il Psg ad un certo punto del stagione sicuramente.

A gennaio parlai con il Napoli, oggi però non so quali siano i programmi ed i progetti del Napoli, non ci sono contatti. Alla fine sono state fatte altre scelte, ma al momento Napoli non è una strada aperta. Skriniar 6,3 milioni di dollari a stagione? No, ne percepisce di più! Ma il Napoli conosce la sua situazione avendo avuto contatti nella scorsa sessione di mercato. Sicuramente cambierà squadra, siamo al lavoro per questo. Oggi finisce una fase del calciomercato, domani infatti immagino che diversi calciatori verranno annunciati dai club italiani, poi fino a quando non torneranno le squadre dagli Stati Uniti, anche il calciomercato europeo esploderà”.