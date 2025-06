Osimhen torna al Napoli: quanto costerà al giorno il nigeriano agli azzurri

Nel pieno delle manovre di mercato in entrata, il Napoli si trova a dover affrontare una questione delicata e ancora irrisolta: il futuro di Victor Osimhen. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, a partire da domani l’attaccante nigeriano tornerà ufficialmente a libro paga del club, riaccendendo i riflettori su un nodo economico di grande peso.

Quanto costerà Osimhen al Napoli, cifra shock

Il ritorno di Osimhen a tutti gli effetti nella rosa azzurra comporta per la società un impegno finanziario importante: ben 193mila euro lordi a settimana, una cifra che mette ulteriormente in evidenza l’urgenza di trovare una via d’uscita, possibilmente tramite una cessione.

Il Napoli ha fissato la clausola rescissoria dell’attaccante attorno ai 120 milioni di euro, ma finora nessun club ha mosso passi concreti per avvicinarsi a questa cifra. E mentre il mercato entra nel vivo, la situazione di Osimhen resta sospesa, influenzando anche le strategie in entrata, visto che la sua permanenza non solo blocca risorse economiche, ma complica anche la definizione del reparto offensivo.

Con Antonio Conte alla guida, il club è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante – su tutti Lorenzo Lucca, ormai vicino – ma la gestione del caso Osimhen rappresenta una priorità gestionale da risolvere al più presto. Il rischio è quello di ritrovarsi con un patrimonio tecnico ed economico pesante, ma difficile da valorizzare in un progetto nuovo che richiede certezze e programmazione.

Il futuro dell’attaccante nigeriano resta quindi un grande punto interrogativo. Ma da domani, per il Napoli, la sua presenza sarà già una realtà… molto costosa.