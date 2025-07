Corriere dello Sport, Osimhen stacca il telefono: “Non risponderà a nessuno fino al 10 luglio”

Il prestito annuale al Galatasaray è ufficialmente scaduto ieri, e da oggi Victor Osimhen è tornato — almeno formalmente — a essere un giocatore del Napoli. Il suo futuro, però, resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, non sono attese novità prima di almeno una decina di giorni.

Osimhen stacca le comunicazioni, il Napoli pensa a cosa fare

L’attaccante nigeriano è partito per la Nigeria, dove si sta concedendo un periodo di vacanza, lontano da pressioni e decisioni da prendere. Al momento Osimhen ha scelto di staccare completamente la spina: niente Mondiale per Club e nessuna intenzione di affrontare discorsi di mercato fino al 10 luglio. Solo dopo quella data si inizierà a capire quale direzione prenderà la sua carriera.

Nel frattempo, il Napoli non è rimasto a guardare. La società azzurra ha già comunicato ufficialmente al giocatore che, in assenza di sviluppi, sarà convocato per il raduno del 15 luglio. Due giorni dopo è prevista la partenza per il ritiro di Dimaro, appuntamento in cui potrebbe essere presa una decisione definitiva e condivisa con lo stesso Osimhen.

Sullo sfondo resta sempre viva la pista araba. L’Al-Hilal, club saudita già protagonista nei mesi scorsi, è pronto a tornare alla carica con una proposta monstre: 40 milioni di euro a stagione. Una cifra che fa gola a qualsiasi calciatore e che potrebbe spingere Osimhen verso la Saudi Pro League, anche se per ora il centravanti preferisce non pensarci.