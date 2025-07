Nicolò Schira annuncia: “Il Napoli ha messo nel mirino Moise Kean”. Cifre e dettagli

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca del centravanti giusto da consegnare ad Antonio Conte. Con Lorenzo Lucca e Darwin Núñez già noti come opzioni concrete, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo sulla lista dei potenziali rinforzi per l’attacco azzurro: Moise Kean, attualmente di proprietà della Fiorentina.

Kean obiettivo del Napoli? Le cifre dell’affare

A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che sul proprio profilo X ha rivelato l’interesse del club partenopeo per l’attaccante classe 2000, reduce da una stagione positiva in viola. Una suggestione che prende forma anche per via di un legame diretto: il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, conosce bene Kean dai tempi della Juventus e lo stima moltissimo, tanto da averlo inserito tra i profili monitorati in vista della prossima stagione.

Per Antonio Conte, alla ricerca di una punta che unisca forza fisica, tecnica e capacità di attaccare la profondità, Kean rappresenterebbe un’opzione coerente con il suo stile di gioco. L’ex PSG e Juventus ha caratteristiche che si sposano bene con il calcio verticale del tecnico salentino e, soprattutto, ha ancora margini di crescita importanti.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalla clausola rescissoria fissata dalla Fiorentina: oltre 50 milioni di euro. Una cifra che al momento rende l’operazione complessa, sebbene non del tutto impossibile, specialmente se dovessero aprirsi margini di trattativa nei prossimi giorni.