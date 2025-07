Napoli-Kean, suggestione sempre più viva. Quando scade la clausola sull’attaccante

Tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare l’attacco, nelle ultime ore sta emergendo una pista nuova quanto affascinante: Moise Kean, classe 2000, attualmente alla Fiorentina e reduce da una stagione che lo ha consacrato tra le rivelazioni del campionato.

Il Napoli pensa anche a Kean, le ultime sull’attaccante

Finora il duello sembrava ristretto a Darwin Núñez e Lorenzo Lucca, due profili apprezzati ma considerati troppo onerosi sul piano economico. E così, proprio tra i due litiganti, potrebbe inserirsi il centravanti della Nazionale italiana, che secondo Tuttosport è molto stimato dalla dirigenza azzurra.

La situazione contrattuale di Kean è piuttosto chiara: ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Un dettaglio temporale non da poco, perché lascia pochissimo margine per riflettere e agire. In sostanza, chi vuole Kean deve muoversi – e in fretta.

Sul giocatore resta forte il pressing dell’Arabia Saudita, in particolare dell’Al-Qadsia, pronto a mettere sul piatto un’offerta monstre da 15 milioni di euro netti a stagione. Ma lo stesso Kean, al momento, appare poco convinto di lasciare l’Europa per trasferirsi nella Saudi Pro League.