L’INDISCREZIONE/ La Gazzetta annuncia: “Osimhen ha accettato la Juventus, cosa può succedere”

Victor Osimhen ha aperto alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano avrebbe dato il suo ok al trasferimento in bianconero già mesi fa, quando Cristiano Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno, e avrebbe ribadito la sua disponibilità anche con il nuovo dirigente juventino Damien Comolli. Un’apertura chiara, che conferma il gradimento del giocatore per il progetto Juve. Ma la trattativa resta complicata.

Osimhen alla Juventus? Le ultime sul possibile scenario

Il nodo principale è il prezzo. Osimhen ha una clausola rescissoria stimata in 130 milioni di euro, ma la parte che avrebbe potuto facilitare il trasferimento – quella da 75 milioni – non è valida per i club italiani. Un dettaglio non irrilevante, che obbliga chiunque in Serie A voglia provare a prenderlo a sedersi al tavolo con De Laurentiis senza alcuna scorciatoia. E il presidente del Napoli, come da tradizione, non ha intenzione di concedere sconti, ancor meno a una rivale diretta come la Juventus. Si parte da una valutazione che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni.

Oltre alla questione economica, c’è da fronteggiare una concorrenza di altissimo livello. Il Paris Saint-Germain resta alla finestra, pronto a inserirsi nel momento in cui si liberasse spazio in attacco. Anche diversi club di Premier League – su tutti Chelsea e Arsenal – monitorano da tempo la situazione di Osimhen e potrebbero presentare offerte più convincenti dal punto di vista finanziario. La Juve, al momento, non può permettersi un’operazione del genere senza cessioni importanti.