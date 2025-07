Frenata Napoli-Milinkovic Savic: era tutto fatto poi è arrivato il ripensamento. Il motivo

Il Napoli ha raggiunto un’intesa totale con Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino classe 1997, ma la trattativa resta ferma al palo. A bloccare l’operazione è la mancata intesa tra le due società: da un lato il gradimento del giocatore e il sì già dato al club partenopeo, dall’altro la distanza ancora importante tra Napoli e Torino su cifre e modalità di pagamento.

Milinkovic Savic resta al palo, il Napoli ci ragiona

Ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, che su YouTube ha fatto il punto della situazione: “L’accordo con Milinkovic-Savic è totale. Manca l’accordo tra le società. Il Napoli qualche settimana fa era in chiusura sulla base di 18 milioni totali, poi l’operazione si è bloccata per i costi complessivi e per la formula proposta dal club di De Laurentiis”. Un raffreddamento improvviso che, secondo Moretto, non cancella però l’interesse del Napoli: “Vi ribadisco che Milinkovic-Savic piace molto a Conte e resta un obiettivo concreto. Vedremo se la situazione si sbloccherà”.

Il portiere serbo, titolare fisso al Torino e reduce da stagioni solide in granata, ha una clausola rescissoria da 19 milioni di euro. La trattativa con il Napoli era molto avanzata, ma la frenata è arrivata non solo per motivi economici: c’è anche una riflessione più ampia in corso da parte del club azzurro, che sta valutando attentamente il profilo da affiancare ad Alex Meret, appena rinnovato fino al 2027.