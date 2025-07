Kean pensa al Napoli? Una risposta dell’attaccante fa sperare i tifosi. Cosa è successo

Il Napoli continua a lavorare sul mercato degli attaccanti e ha messo nel mirino anche Moise Kean, reduce da una stagione con la maglia della Fiorentina. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il club azzurro ha effettuato un sondaggio esplorativo per il centravanti classe 2000, inserendolo nella lista dei profili seguiti insieme a Darwin Núñez e Lorenzo Lucca.

Kean rifiuta l’Arabia e continua ad aspettare, il Napoli ci proverà

L’attaccante è attualmente al centro di valutazioni di mercato da parte del club viola. Da contratto, fino a metà luglio è attiva una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, una cifra che potrebbe facilitare una cessione in tempi rapidi in caso di offerte concrete.

Nelle scorse settimane, l’Al-Qadisiyya – dopo aver tentato Jonathan David – ha preso contatti con l’entourage di Kean, provando a portarlo in Arabia Saudita. Ma il giocatore ha rifiutato l’offerta, manifestando chiaramente l’intenzione di restare nel calcio europeo ad alti livelli e di non prendere in considerazione al momento destinazioni extra-continentali.

Aurelio De Laurentiis monitora da vicino la situazione, pronto ad approfittare di eventuali opportunità. Il Napoli è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche ben precise, e Kean rappresenta un profilo interessante per età, esperienza e potenziale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il sondaggio potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.