Sorpresa Folorunsho, arriva un clamoroso scenario sul suo futuro

Dopo il prestito alla Fiorentina, Michael Folorunsho è tornato alla base. Il club viola ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, e così il centrocampista classe ’98 è nuovamente a disposizione del Napoli. E stavolta, potrebbe non partire subito.

Il futuro di Folorunsho appeso ad un filo, le ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli sta valutando l’idea di trattenerlo in rosa almeno per le prossime settimane, come sesto centrocampista a disposizione di Antonio Conte. Un’ipotesi da non escludere, anche alla luce della situazione attuale sul mercato in entrata.

L’affare Yunus Musah, che sembrava vicino alla chiusura, è stato infatti congelato, e al momento non c’è fretta per l’arrivo di un altro centrocampista. In questo scenario, Folorunsho rappresenta una soluzione interna, a costo zero e già pronta fisicamente per unirsi al ritiro precampionato.

Nonostante ciò, il giocatore ha mercato – sia in Serie A che all’estero – e resta vigile sulla possibilità di trovare una squadra dove possa giocare con continuità. La sua priorità è quella di avere spazio, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi a Firenze.

Per il momento, però, Folorunsho resta al Napoli, in attesa di sviluppi. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma Conte potrebbe valutarlo da vicino prima di prendere una decisione definitiva.