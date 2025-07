Napoli, sorpresa Anguissa: Sky lancia l’indiscrezione sul futuro del centrocampista

Il Napoli mette un punto fermo in vista della prossima stagione e lo fa blindando uno dei pilastri del proprio centrocampo. Il club partenopeo ha infatti esercitato l’opzione presente nel contratto di André-Frank Zambo Anguissa, prolungando ufficialmente l’accordo fino al 2027. Un segnale chiaro di fiducia nei confronti del centrocampista camerunese, protagonista assoluto delle ultime stagioni in maglia azzurra.

Novità Anguissa-Napoli, il rinnovo è sempre più vicino

Ma le novità non finiscono qui. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Napoli e entourage del giocatore avrebbero già trovato un’intesa di massima per un ulteriore prolungamento fino al 2028. Le parti si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane per definire i dettagli e mettere tutto nero su bianco, ma la volontà è comune: continuare insieme ancora a lungo.

Una scelta strategica per il club, che conferma così la centralità di Anguissa nel progetto tecnico azzurro. Il centrocampista classe 1995, arrivato nel 2021 dal Fulham, si è rapidamente imposto come uno dei giocatori più affidabili e continui della rosa, diventando un punto di riferimento sia in fase di interdizione che di costruzione.

Con questa mossa, il Napoli si assicura la continuità di uno dei suoi uomini chiave, pronto a guidare ancora una volta la mediana azzurra nella stagione 2025/26.