Osimhen a Dimaro? Il Corriere dello Sport annuncia la scelta di Conte

Victor Osimhen torna ufficialmente un calciatore del Napoli, ma il suo futuro resta un enigma. Dopo la fine del prestito al Galatasaray, dove ha lasciato il segno con 37 gol e la conquista di Super Lig e Coppa di Turchia, il centravanti nigeriano è rientrato nei ranghi azzurri, ma continua a tenere il club in sospeso.

La scelta su Osimhen in vista di Dimaro, il quotidiano è certo sull’idea di Conte

A far il punto è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che descrive una situazione ancora avvolta nell’incertezza: “Luglio è appena cominciato ma la finestra della possibile svolta è già socchiusa, filtra poca luce”. Osimhen, infatti, si sta ancora godendo un periodo di riposo prolungato e ha deciso di staccare completamente la spina fino al 10 luglio, senza dare comunicazioni ufficiali sul suo futuro.

Intanto, il Napoli si prepara alla ripresa dell’attività. Il raduno è fissato per il 15 luglio a Castel Volturno, poi dal 17 la squadra si trasferirà a Dimaro per il primo ritiro estivo sotto la guida di Antonio Conte. Se non ci saranno sviluppi o offerte concrete nei prossimi giorni, Osimhen verrà regolarmente convocato da Antonio Conte e si unirà al gruppo, in quanto ancora sotto contratto con il club.

Tutto può accadere, oppure nulla: con Osimhen, ogni scenario resta sul tavolo. Il Napoli aspetta, ma il tempo stringe. Conte ha bisogno di certezze per costruire il nuovo progetto tecnico, e la posizione dell’attaccante rappresenta un nodo centrale da sciogliere il prima possibile.