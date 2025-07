Schira annuncia: “In caso di cessione di Osimhen, il Napoli punterà tutto su Kean”

Il futuro dell’attacco del Napoli è strettamente legato al destino di Victor Osimhen. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, la strategia del club azzurro è chiara: prima vendere Osimhen, poi investire su un nuovo attaccante. Solo dopo aver incassato dalla maxi-cessione del centravanti nigeriano, il Napoli potrà muoversi con decisione sul mercato in entrata.

Porte girevoli in casa Napoli, via Osimhen per Kean

Il nodo principale resta la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che pesa sull’attaccante: una cifra alta, che finora ha frenato l’interesse concreto di diversi club. Tuttavia, qualora l’operazione dovesse concretizzarsi in tempi brevi, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe destinare parte del ricavato per chiudere un’altra operazione: quella che porta a Moise Kean, attualmente alla Fiorentina.

Il nome di Kean è un’idea concreta, con il Napoli che valuta seriamente il suo profilo come possibile vice-Lukaku, nel nuovo assetto offensivo pensato da Antonio Conte. La sua clausola è considerata accessibile e l’interesse è concreto, ma solo se ci sarà prima l’uscita di Osimhen.

Sul nigeriano, intanto, resta vigile l’interesse dei club arabi, già respinti in passato dal giocatore, mentre sullo sfondo continua a muoversi il Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica. Tutto ruota attorno al futuro di Osimhen: una sua partenza sbloccherebbe il domino in attacco e darebbe il via al nuovo corso offensivo del Napoli.