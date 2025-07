Dalla Turchia: “Osimhen ha scelto il suo futuro. Fissato incontro decisivo”

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere ancora a tinte giallorosse. Dalla Turchia arrivano conferme: nei prossimi giorni è atteso un incontro cruciale tra l’attaccante nigeriano e il Galatasaray, deciso a chiudere l’operazione al più presto. Il club di Istanbul ha messo sul tavolo l’offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute in Europa, e ora attende solo il via libera definitivo del giocatore.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, anche il Manchester United e la Juventus hanno tentato il colpo, ma le rispettive proposte si sono rivelate insufficienti. In particolare, lo United avrebbe presentato un’offerta inferiore ai 12 milioni di euro annui percepiti attualmente da Osimhen, che ha rifiutato senza esitazioni: pur sognando la Premier League, l’ex Napoli non è disposto a scendere sotto il suo attuale ingaggio.

Per quanto riguarda la Juventus, il club bianconero si sarebbe informato, ma il Napoli – ancora proprietario del cartellino – preferirebbe cederlo all’estero. Da ricordare: la clausola rescissoria da 75 milioni è valida solo per i club stranieri.

Nel frattempo, resta sullo sfondo l’offerta faraonica dell’Al-Hilal, che Osimhen avrebbe declinato, ribadendo la volontà di restare in Europa e continuare la carriera ad alti livelli. Il Galatasaray, che lo scorso anno lo ha avuto in prestito e ha beneficiato dei suoi 37 gol stagionali tra campionato e coppe, è pronto a puntare tutto su di lui: per i tifosi è un idolo, per il club la priorità assoluta.

Non esistono alternative concrete: il piano A, B e C del Gala porta sempre a Osimhen. Il ritiro della squadra comincerà il 15 luglio: entro quella data, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe essere già deciso.