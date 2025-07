Napoli, svolta Ambrosino: avventura all’estero vicina. Dove andrà

Dopo il rientro dal prestito al Frosinone, per Giuseppe Ambrosino si profila una nuova partenza. L’attaccante classe 2003, di proprietà del Napoli, è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli spazio e continuità nella prossima stagione, e il club azzurro è pronto ad agevolare la sua crescita con un nuovo prestito.

Ambrosino dal Napoli all’estero, ecco dove

Nelle ultime settimane si erano fatti avanti Cagliari e Cremonese, entrambe interessate a puntare sul talento cresciuto nel vivaio partenopeo. Ma nelle ultime ore è emersa una nuova e sorprendente opzione internazionale: il Celtic Glasgow.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club scozzese ha avviato i primi contatti con il Napoli per impostare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che potrebbe convincere tutte le parti coinvolte: il Napoli manterrebbe il controllo sul futuro del calciatore, il Celtic potrebbe valorizzarlo in un contesto competitivo, e lo stesso Ambrosino – che avrebbe già dato apertura alla destinazione – avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in campo europeo.

Dopo le esperienze in Serie B e in A, per Ambrosino si apre dunque l’ipotesi di un’avventura all’estero, in un club storico con ambizioni costanti di titolo e partecipazioni europee. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il futuro dell’attaccante, che continua a rappresentare una delle promesse più interessanti del settore giovanile napoletano.