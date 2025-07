Napoli, grandi novità per la campagna abbonamenti: quando partirà e il “pacchetto Champions”

Cresce l’attesa tra i tifosi del Napoli per il lancio della nuova campagna abbonamenti in vista della stagione 2025/26. L’annuncio ufficiale è previsto per oggi alle ore 15, con l’introduzione di novità importanti pensate per rendere lo stadio Maradona sempre più pieno e partecipe, sia in campionato che in Europa.

Tutte le novità sulla prossima campagna abbonamenti del Napoli

Intanto, alcune anticipazioni arrivano da Repubblica, in edicola oggi: la prelazione per i vecchi abbonati scatterà giovedì, e riguarderà circa 25mila tifosi, che avranno quindi la priorità per confermare il proprio posto sugli spalti. A questo numero si aggiungeranno altre 5.000 tessere destinate al settore Corporate, riservate alle aziende.

Nonostante l’entusiasmo crescente, l’aumento dei prezzi sarà contenuto, con un ritocco compreso tra il 6% e il 7%, segnale della volontà del club di mantenere i prezzi accessibili pur adeguandosi alle nuove esigenze del mercato.

Tra le novità più attese, spicca la possibilità del cambio utilizzatore, una richiesta storica dei tifosi che finalmente trova una risposta concreta. Un’opzione utile per chi, in caso di impossibilità a recarsi allo stadio, potrà cedere il proprio abbonamento a un altro tifoso.

Inoltre, per gli appassionati della grande Europa, è previsto anche un pacchetto Champions League, che includerà le quattro partite casalinghe della fase iniziale, la cosiddetta “Fase Campionato”, introdotta dal nuovo formato UEFA.

Il club azzurro punta così a garantire un Maradona sempre sold-out, spinto dalla passione della sua gente in ogni competizione. L’appuntamento è per oggi pomeriggio: occhi puntati sull’annuncio delle 15 per scoprire tutti i dettagli della campagna abbonamenti che accompagnerà un’altra stagione da vivere fino in fondo.