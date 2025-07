Osimhen, oggi incontro decisivo: offerta Galatasaray, il Napoli fa muro

Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, è arrivato a Milano con un volo privato da Istanbul per discutere diverse trattative di mercato con alcuni club italiani.

Il primo dossier sul tavolo riguarda Álvaro Morata: il club turco è pronto a risolvere il prestito dell’attaccante spagnolo, liberando così il via libera per il suo trasferimento al Como. Un passaggio chiave che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Ma il viaggio di Kavukçu in Italia non si limiterà alla sola operazione Morata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il dirigente del Galatasaray potrebbe incontrare anche i vertici di Napoli e Inter per approfondire alcune trattative in corso. I nomi più caldi sono quelli di Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu.

Per Osimhen, il Napoli mantiene una linea ferma: l’attaccante partirà solo se verrà pagata per intero la clausola rescissoria. Il Galatasaray sarebbe disposto ad arrivare ai 75 milioni richiesti, ma con un pagamento dilazionato in quattro o cinque anni.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna non intendono derogare alle condizioni previste dalla clausola: pagamento unico, o al massimo in due tranche.