Napoli, per il post Osimhen c’è Nunez che ha fatto una promessa agli azzurri. Ecco quale

Dopo la cessione ormai imminente di Victor Osimhen, il Napoli è pronto a riaccendere il mercato con un colpo di grande rilievo. Il club azzurro ha infatti individuato in Darwin Núñez il profilo ideale per raccogliere l’eredità dell’attaccante nigeriano. L’uruguaiano del Liverpool resta l’obiettivo principale della dirigenza partenopea e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il dialogo tra le parti prosegue in maniera concreta.

Nunez come post Osimhen e sbuca la promessa fatta dal sudamericano

Attraverso un messaggio pubblicato su X, Romano ha ribadito: “Come rivelato due settimane fa, Darwin vuole il Napoli ed è aperto al trasferimento come ha promesso alla società azzurra. Si apprende che, in questa fase, sta dando massima priorità al club azzurro”. Parole che confermano l’interesse reciproco e rafforzano la possibilità di vedere l’attaccante sudamericano alla corte di Antonio Conte.

Il Napoli è determinato a fare di Núñez il nuovo punto di riferimento offensivo e, con i fondi in arrivo dalla partenza di Osimhen, la trattativa potrebbe entrare presto in una fase decisiva. Restano da superare alcuni ostacoli economici legati all’ingaggio e alla valutazione del cartellino, ma la volontà del giocatore rappresenta un segnale chiaro e positivo per i tifosi azzurri.

L’estate del Napoli potrebbe dunque regalare un altro grande colpo: Darwin Núñez per un nuovo ciclo, con ambizione e qualità.