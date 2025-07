Napoli-Beukema: arriva la data delle visite mediche. Gli azzurri spingono sull’acceleratore

Il Napoli accelera per Sam Beukema. Dopo aver chiuso per Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro lavora per regalare a Antonio Conte anche un rinforzo in difesa: la trattativa col Bologna per il centrale olandese è ormai in dirittura d’arrivo.

Sprint Beukema al Napoli, quando ci saranno le visite mediche

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato l’Originale su Sky Sport, tra le parti resta da limare soltanto un milione di euro. Una distanza minima, che il Napoli conta di colmare già nella giornata di domani per poi organizzare le visite mediche a stretto giro.

Il club di De Laurentiis punta a fissare le visite mediche di Beukema per lunedì 14 luglio, in contemporanea con quelle previste per l’esterno olandese Noa Lang, ormai a un passo dal trasferimento dal PSV Eindhoven.

Beukema, classe 1998, è stato uno dei punti fermi della difesa del Bologna nell’ultima stagione e rappresenta un profilo ideale per il sistema difensivo di Conte: fisico, duttile e con esperienza in Serie A.

Con l’intesa ormai vicina, l’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore, con il Napoli pronto a mettere a segno il suo terzo colpo ufficiale del mercato estivo.