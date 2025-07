ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano annuncia: “Osimhen diserterà il ritiro”. Il motivo

La telenovela tra Victor Osimhen, il Napoli e il Galatasaray si arricchisce di nuovi capitoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la trattativa è più viva che mai, ma resta ancora un punto critico da superare: le modalità di pagamento della clausola da 75 milioni di euro.

Tutte le ultime sul caso Osimhen, Napoli e Galatasaray attendono Victor

“Anche oggi nuovi contatti per Osimhen. Il Napoli insiste: vuole cambiare i termini di pagamento e avere maggiori garanzie sul tipo di versamento dei 75 milioni. Ad oggi il nodo è questo. I due club continueranno a parlarne”, ha spiegato Romano.

Il Galatasaray ha già comunicato di essere disposto a pagare l’intera clausola, prevista dal contratto dell’attaccante, ma non in due rate come richiesto inizialmente dal Napoli. I turchi propongono invece un pagamento dilazionato in cinque tranche, e il club partenopeo ha aperto al dialogo, a patto che vengano fornite solide garanzie bancarie.

Nel frattempo, Osimhen ha preso una posizione netta: vuole solo il Galatasaray. Il Napoli lo avrebbe convocato per il ritiro precampionato, ma il nigeriano non si è presenterà. Una mossa che conferma la sua volontà di lasciare l’Italia e trasferirsi a Istanbul.

La sua decisione sembra ormai definitiva. Osimhen ha già rifiutato a giugno un’offerta faraonica dell’Al-Hilal, che gli avrebbe garantito 40 milioni a stagione per quattro anni (160 milioni netti). Anche il Galatasaray si era fatto avanti con una proposta da 16 milioni annui, ma l’attaccante aveva preso tempo per riflettere.

Ora i tempi sono maturi: Osimhen ha scelto il Gala, attratto non solo dall’offerta economica, ma anche dalla possibilità di giocare la Champions League e restare in Europa.

L’accordo tra i due club è vicino, ma non ancora chiuso. Il Napoli non intende fare sconti e chiede che la clausola venga rispettata in toto, mentre il Galatasaray è pronto ad accontentare gli azzurri, seppur con un piano di pagamento dilazionato.