CLAMOROSO/ Osimhen, l’amico fraterno smentisce: “Bugie sul Napoli, in Turchia solo fake news”

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli, con una trattativa che si arricchisce di nuovi dettagli, assumendo contorni sempre più intricati e, in certi aspetti, grotteschi.

Secondo alcune indiscrezioni, il Galatasaray avrebbe comunicato al club di Aurelio De Laurentiis l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, chiedendo però la possibilità di dilazionare l’importo in più rate. Il Napoli, dal canto suo, non sarebbe disposto ad aprire al dialogo senza prima ricevere garanzie finanziarie solide e immediate.

La smentita di Buchi Laba

A fare chiarezza è intervenuto Buchi Laba, giornalista nigeriano e amico fraterno di Osimhen, che sui propri canali social ha smentito seccamente le notizie circolate:

“Non si è mai parlato di una lettera di garanzia in queste trattative. Mai. Il 90% delle notizie diffuse, soprattutto da fonti turche, è falso”.

Un messaggio che getta ulteriori ombre su una vicenda ancora lontana da una definizione chiara.