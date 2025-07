ULTIM’ORA SKY/ Clamoroso Osimhen, bloccata la trattativa tra Galatasaray e Napoli: il motivo

Il possibile trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray resta in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa è attualmente bloccata a causa dell’assenza di garanzie bancarie da parte del club turco, necessarie per formalizzare il pagamento dei 75 milioni di euro concordati.

Nonostante lo stallo, l’operazione non è ancora definitivamente sfumata.

Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco di YS TV, ha rivelato che lo stesso Osimhen starebbe facendo pressione sul Napoli per accettare l’offerta del Galatasaray con pagamento rateizzato.

L’attaccante nigeriano avrebbe addirittura manifestato l’intenzione di non partecipare al ritiro della squadra pur di favorire il trasferimento.

Intanto, Abdullah Kavukçu — emissario del club giallorosso — avrebbe annullato il volo di ritorno da Milano a Istanbul, determinato a non rientrare senza aver chiuso l’accordo.

Da poco è arrivata la conferma da Sky Sport: secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, l’affare è sospeso proprio per via delle insufficienti garanzie presentate dal Galatasaray. La palla ora passa al club turco, chiamato a risolvere la questione finanziaria se vuole portare Osimhen in Super Lig.