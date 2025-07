Osimhen al Galatasaray, l’ultima offerta soddisfa il Napoli. E Victor partecipa alle riunioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray ha presentato una nuova offerta ufficiale per Victor Osimhen nella serata di venerdì, inviata via PEC. La proposta prevede un totale di 75 milioni di euro, distribuiti in tre tranche: 40 milioni da versare entro la fine di luglio, e due rate successive da 17,5 milioni ciascuna, pagabili rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027.

Una proposta importante, che si avvicina alla cifra richiesta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ma con modalità di pagamento differenti. Il patron azzurro, infatti, aveva fissato a 75 milioni la valutazione dell’attaccante nigeriano – corrispondente alla clausola rescissoria scaduta proprio giovedì scorso – ma chiedeva un versamento in due tranche da 37,5 milioni, con una prima parte subito e la seconda a maggio 2026, entrambe garantite da una lettera di credito.

Nel frattempo, Osimhen avrebbe fatto sentire direttamente la sua voce: secondo fonti vicine alla trattativa, l’attaccante è intervenuto personalmente durante una delle numerose videocall tra le dirigenze di Napoli e Galatasaray, ribadendo la sua chiara intenzione di vestire la maglia del club turco. Non solo: avrebbe anche fatto pressioni affinché l’affare venga sbloccato il prima possibile.