Beukema saluta il Bologna: il discorso fatto ai suoi compagni prima dell’approdo al Napoli

Sam Beukema è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. L’olandese, convocato dal Bologna per il raduno della squadra, ha scelto di non scendere in campo durante il primo allenamento, salutando i compagni e annunciando la sua imminente avventura in azzurro. La notizia è stata confermata anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha raccontato l’ultima giornata di Beukema in maglia rossoblu.

Beukema saluta il Bologna con un discorso a cena

Il difensore ha salutato i suoi compagni con un commovente messaggio: “Ciao ragazzi, è stato bello davvero: due stagioni, 80 partite, 2 gol, la Champions e la conquista della Coppa Italia a maggio.” Un bilancio che racchiude il percorso ricco di soddisfazioni di Beukema con il Bologna, che si prepara a cedere il giocatore per quella che si preannuncia come una nuova e ambiziosa sfida a Napoli.

La trattativa, secondo quanto riportato, era già stata impostata e definita nei giorni precedenti, ma ha trovato il suo accordo definitivo proprio all’alba del weekend. Il trasferimento prevede una base fissa di 30 milioni di euro, con un’aggiunta di 3 milioni legata ai bonus, una cifra che testimonia l’importanza dell’operazione per il club partenopeo.

Beukema ha chiuso la sua esperienza con il Bologna dopo due stagioni molto positive, condite da 80 presenze e una significativa crescita sotto la guida di Thiago Motta. Ora, a pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura, l’olandese è pronto a misurarsi con il Napoli di Rudi Garcia, che lo accoglierà con il suo stile di gioco rapido e difensivo, in una squadra che punta a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a proseguire il cammino in Champions League.

Il difensore olandese ha ormai preso la sua decisione: il Napoli rappresenta una nuova, affascinante sfida, dove si unirà a un gruppo di giocatori di alto livello, pronti a lottare per altri traguardi importanti. Nonostante il commiato dal Bologna, Beukema porterà con sé un ricordo indelebile delle sue due stagioni trascorse in Emilia-Romagna, un capitolo che si conclude con un saluto pieno di gratitudine e ottimismo per il futuro.