De Bruyne è a Napoli ma non ci sarà oggi a Castel Volturno: il motivo

Il raduno estivo del Napoli è ufficialmente cominciato, ma l’attesa di tifosi e addetti ai lavori è tutta per lui: Kevin De Bruyne. Il nuovo fuoriclasse azzurro è atterrato ieri sera all’aeroporto di Napoli e ha già fatto il suo ingresso in città, pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

E’ la settiman di Kevin De Bruyne a Napoli. Il suo programma

Il centrocampista belga, accompagnato dalla famiglia, sta attualmente alloggiando in un albergo di via Marina, nel cuore di Napoli, dove oggi trascorrerà una giornata di assoluto relax e ambientamento. Nessuna visita medica prevista per oggi: il programma prevede infatti che tutti i check medici vengano svolti domani mattina a Castel Volturno, direttamente nel centro sportivo del club.

Sarà quindi domani il giorno chiave: Kevin De Bruyne entrerà ufficialmente nel mondo Napoli, svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo per iniziare la preparazione estiva sotto la guida di Antonio Conte.

Nel frattempo, la prima giornata del raduno è iniziata oggi con un gruppo ristretto di giocatori già presenti: Alessandro Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi, Folorunsho, Lindstrom, Vergara e Cajuste. Una rosa in via di formazione, ma con l’arrivo di De Bruyne destinata a fare un importante salto di qualità.

L’attesa per vederlo in campo con la maglia azzurra è già altissima. Il Napoli lo ha scelto come simbolo del rilancio, e l’ex stella del Manchester City è pronto a raccogliere la sfida. I tifosi possono segnare in rosso la data di domani: sarà il primo giorno ufficiale di De Bruyne al Napoli, tra visite mediche, prime parole e l’inizio di un nuovo capitolo che promette emozioni forti.